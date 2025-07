Manna raggiunge Conte durante l'allenamento: il DS segue la seduta in campo col mister | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole in corso adesso. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E a bordocampo - nella seduta di oggi - c'è anche Giovanni Manna, che dopo un breve colloquio con Alessandro Buongiorno (che lavora a parte senza palla), ha raggiunto Antonio Conte in campo: il DS del Napoli ha seguito la parte finale della partitella che ha chiuso la sessione pomeridiana, osservandola in campo al fianco del mister partenopeo. Una curiosità, visto che raramente abbiamo visto Manna entrare in campo in queste sedute in ritiro.

In allegato le foto a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: