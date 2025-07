Osimhen-Galatasaray, Romano: "Contratti pronti per essere firmati da Victor. Per il Napoli spunta bonus sui gol"

Fabrizio Romano su Youtube ha dato gli ultimi aggiornamenti su Osimhen:

"Adesso anche i contratti sono tra le mani di Victor Osimhen e del suo entourage per arrivare alle firme col Galatasaray quanto prima, poi viaggiare a Istanbul e completare questa vicenda di mercato. Ricordiamo le condizioni: 40 milioni subito al Napoli, 35 entro un anno, 10% sul profitto della futura rivendita. Napoli che avrà anche un bonus legato ai gol di Osimen. La clausola che impedirà al Galatasaray di vendere il giocatore in Italia sarà valida per i prossimi due anni. Quindi Osimhen va al Galatasaray come detto. Aspettiamo le firme per chiudere questa pagina di mercato"