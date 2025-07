Conte, gesto davvero nobile a fine allenamento: guardate cosa fa! | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole in corso adesso. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E al termine della seduta, Antonio Conte si è reso protagonista di un gesto davvero nobile. Col mister che - una volta usciti tutti i calciatori dal campo - ha raccolto tutte le bottiglie che erano state lasciate in campo, liberando il terreno di gioco dalla plastica.

In allegato le foto a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: