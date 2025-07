CorSport - L'Inter punta tutto su Lookman, è il colpo scudetto: farselo soffiare dal Napoli sarebbe un clamoroso smacco

Calciomercato Napoli - L'Inter senza allarmi prepara le prossime mosse di mercato e come concludere l'operazione che porterebbe Ademola Lookman a Milano, con il Napoli che resta in agguato.

Lookman il colpo scudetto. Lo è nei piani dell’Inter, che, dopo le delusioni (finali) della scorsa stagione, vuole a tutti i costi tornare a vincere. La disfatta in finale di Champions ha lasciato le ferite più profonde, ma anche aver perso il tricolore al fotofinish, sprecando l’ultima opportunità di sorpasso sul Napoli, è stato un boccone amaro da mandare giù. Questi gli aggiornamenti del Corriere dello Sport:

Ebbene, proprio Lookman è il simbolo di questo cambiamento. Da quanto tempo l’Inter non ha un giocatore dalle sue caratteristiche? Tanto, probabilmente troppo. Avrebbe potuto e dovuto esserlo Correa, ma il suo è stato un flop a tutti i livelli. Il nigeriano, invece, per quanto dimostrato nei suoi 3 anni di calcio italiano (52 reti in 117 presenze) è da considerare una certezza. Nella squadra nerazzurra è destinato a coprire una lacuna che, soprattutto nell’ultima stagione, ha pesato e non poco. Ovvero dribbling, uno contro, l’abilità di crearsi un’occasione da gol attraverso una giocata o uno spunto personale. Quando una partita è bloccata, è vitale o quasi avere un elemento con quel tipo di caratteristiche.

Alla luce di tutte queste premesse, si può intuire come l’Inter non si possa permettere di farsi soffiare Lookman proprio dal Napoli. Sarebbe un ulteriore smacco. E sposterebbe anche di più la bilancia dalla parte della squadra partenopea, campione in carica e già protagonista di un mercato scoppiettante, che ora sta provando a inserirsi sul nigeriano. Attenzione, in casa nerazzurra non sono ancora scattati allarmi. C’è la consapevolezza dei movimenti di De Laurentiis, ma c’è anche la convinzione di aver un accordo totale con Lookman e i suoi rappresentanti. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e dal fronte del nigeriano è stato ribadito che non si saranno voltafaccia: l’attaccante vuole andare all’Inter e non prende in considerazione altre soluzioni.

A ogni modo, quella che sta per cominciare potrebbe essere una settimana destinata a regalare novità. Perché l’incertezza nasce dal fatto che l’Atalanta ha congelato l’offerta ufficiale dell’Inter di 40 milioni. Ne chiede una decina in più e vorrebbe anche che il trasferimento fosse immediatamente a titolo definitivo e non attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Da mercoledì, quando è stata recapitata la proposta, tra i due club non ci sono stati nuovi contatti diretti. Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, anche per ragione strategiche. Ma la sensazione è che qualcosa debba accadere. Di certo se lo aspetta l’Atalanta. Mentre l’Inter, potrebbe dover rivedere la sua tattica attendista, soprattutto nel caso di un affondo deciso del Napoli. A quel punto, davvero, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a un rilancio a sostanziale e non soltanto una semplice aggiunta di bonus, come ipotizzato negli ultimi giorni.