De Maggio: "Atalanta avvelenata con l’Inter! Percassi vuole trattare con il Napoli per Lookman"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal:

“L’Atalanta è avvelenata con l’Inter e ha ripreso i contatti con il Napoli. Il calciatore vorrebbe andare all’Inter, ma il presidente Percassi spinge per mandarlo al Napoli che è fortissimo sul calciatore. Seguiranno aggiornamenti ricordando che, il procuratore di Lookman, è lo stesso di David. Per il calciatore francese, ora alla Juventus, sono state chieste al Napoli, in sede di trattativa, cifre folli sui bonus. Percassi non vuole contropartite tecniche per l’affare Lookman, l’Atalanta pretende solo soldi per il calciatore nigeriano”.