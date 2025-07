Calciomercato Napoli, Manna è a bordocampo a Dimaro oggi pomeriggio: colloquio con Buongiorno, poi al telefono! | FOTO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole in corso adesso. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E a bordocampo c'è anche Giovanni Manna, che dopo un breve colloquio con Alessandro Buongiorno (che lavora a parte senza palla), è seduto in panchina con altri membri dello staff. Il DS azzurro è spesso al telefono e con le cuffiette, e chissà che non vi siano aggiornamenti sulle trattative. In particolare sulle uscite di Osimhen e Lindstrom.

In allegato le foto a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: