Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Calhanoglu e Lookman:

"Io non vorrei che diventasse un caso quando caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e dell'Inter. Siamo davanti a boh queste richieste fantomatiche dalla Turchia che però a noi non arrivano mai. Mai arrivato niente. Aspettiamo Calhanoglu il 23. Parliamo sempre con lui, non ha mai manifestato la volontà di andare via. Lookman? Ne parliamo prossimamente".