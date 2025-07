Valter De Maggio, direttore sezione sport di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal” ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “A me non risulta un interesse del Napoli per Samuel Lino, mi risulta che se durante i giorni di agosto il Napoli non dovesse chiudere per Ndoye, Lookman, Kubo e Nusa potrebbe interessarsi concretamente a Chiesa”.