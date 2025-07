Lucca: "Inler mi ha detto una cosa importante sul Napoli. Un gesto di Lukaku mi è piaciuto molto. Ecco perché ho scelto il 27. Al Maradona mi sono venuti i brividi..." | VIDEO

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Lorenzo Lucca dal ritiro di Dimaro. Le parole in diretta del nuovo acquisto della SSC Napoli che viene così presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Lorenzo Lucca parlerà alle ore 15:00 in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro. L'attaccante della SSC Napoli farà la conferenza stampa di presentazione nella giornata di oggi e su CalcioNapoli24 è possibile seguire la diretta.

Conferenza stampa Lorenzo Lucca col Napoli

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, parlerà in conferenza stampa alle ore 15:00, si tratta della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto. Poi, dalle 15:30, il video delle prime dichiarazioni in azzurro di Lucca sul nostro canale Youtube. Ecco tutte le dichiarazioni:



Lucca: "Devo migliorare in alcuni questioni mentali sicuramente. Ho ben chiari gli obiettivi nella mia testa, ma non posso dire ad esempio una cifra di gol che vorrei fare, è una cosa che aumenta di partita in partita e quindi non voglio pormi aspettative o pressioni".



Lucca: "Devo ringraziare la mia famiglia, mio papà, mia mamma e mio fratello. Musichetta della Champions? Non c'ho mai giocato per mia sfortuna, ma ho già sentito l'urlo Champions al Maradona durante Napoli-Ajax. Mi vennero i brividi, non vedo l'ora di giocare".



Lucca: "Il rigore in Lecce-Udinese? La cosa fu fraintesa, ci eravamo subito messi d'accordo con Thauvin e la società. E' acqua passata e può capitare quando giochi a calcio. Io devo dare solo il mio apporto alla squadra".



Lucca: "Giocare in un attacco a 2? Ho giocato anche in questo ruolo quindi penso sia una buona opportunità".



Lucca risponde a CalcioNapoli24: "Inler? Con Gokhan e Andrea Carnevale abbiamo parlato pochissimo perché ci siamo visti pochissime volte. Però mi ha detto sicuramente che la città e la società di Napoli sono meravigliose. C'è gente meravigliosa, Inler mi ha detto: "Non puoi che divertirti li". La percezione che si ha del Napoli? Subito ho percepito un'accoglienza bellissima da parte dei tifosi. Il primo giorno è stato molto emozionante, non mi sarei mai aspettato tutte queste persone qui. Venivo da una città più piccola".



Lucca: "Gattuso? Mi ha chiesto semplicemente come stessi e dove fossi in vacanza. Mi ha detto che ha tanta stima di me".



Lucca: "Allenamenti? Ora stiamo correndo tanto, dal punto di vista tattico non abbiamo ancora provato molto. Dobbiamo ascoltare quel che ci dice il mister e poi farlo di conseguenza".



Lucca: "La gavetta mi ha fatto molto bene ovviamente. Consiglio a tutti di giocare nelle serie minori, ti fa avere poi molta cazzimma. Sono contento del mio percorso e so solo io quanto ho lavorato per arrivare qua. Numero di maglia? Ho preso il 27 perché 2+7 fa 9, e quindi dato che era occupato il 9 ho deciso di prendere questo".



Lucca: "Non ho tanti hobby, ma d'estate mi piace poter giocare a padel e stare in famiglia. Dato che durante l'anno siamo sempre lontani. La festa Scudetto? Sono stati tanto emozionanti, vorrei viverle anche io. Come dico sempre sono concentrato e voglio dare il massimo per il Napoli. E' stata da sempre la mia prima scelta".



Lucca: "Cosa mi ha dato l'esperienza all'Ajax? Non ho giocato molto li, ho avuto tante difficoltà, ero lontano da casa ed ero anche più giovane. Sono bagagli di esperienza che fanno bene. Sono grato all'Ajax ma penso solo al Napoli ora".



Lucca: "Il mister ci darà una grossa mano, e darà anche a me nello specifico una grossa mano. E' la prima volta che sono in un palcoscenico così importante. So da dove vengo e cosa voglio. Devo mettermi a disposizione della squadra".



Lucca: "Gli assist? Fanno parte del gioco ovviamente, devo essere il primo a migliorarmi sotto questo aspetto. Quest'anno ho fatto metà dei gol di testa e metà di piede, devo lavorare bene durante la settimana".



Lucca: "Quali sono le mie caratteristiche offensive? Penso di essere un giocatore atipico, perché penso di saper sia andare in profondità che giocare palla al piede. Devo solo rimanere concentrato e allenarmi al meglio".



Lucca: "Ho sempre voluto giocare a calcio, è sempre stato il mio sogno fin da bambino. Cosa mi può dare giocare accanto a un campione come Lukaku? Sicuramente giocare con un giocatore come Romelu è una soddisfazione, fino a 4-5 anni fa lo vedevo giocare solo in Tv, sono contento di me stesso e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo".



Lucca: "Sono migliorato sotto tutti i punti di vista da quando sono arrivato all'Udinese. Mi sento di essere migliorato anno dopo anno e partita dopo partita. Quello in cui posso migliorare ancora di più è sicuramente il trovarmi meglio con i compagni. Prima pensavo solo ai gol, ora invece devo essere concentrato per aiutare la squadra e giocare bene con gli altri. Cosa mi ha detto Conte? Non abbiamo ancora parlato, mi ha dato alcuni consigli su come stare davanti al difensore quando la palla va sulle fasce. Anche Lukaku mi ha dato molti consigli, lo apprezzo. Far parte di questa rosa è tanto emozionante".



Lucca: "Io il 3° attaccante più pagato della storia del Napoli di De Laurentiis dopo Higuain e Osimhen? Mi piace essere accostato ai nomi di Higuain e Osimhen, ma io devo dare tanto nel mondo del calcio. Chi sarà il rigorista? Per quanto riguarda questo argomento, deciderà il mister. Se dovesse mettermi tra i rigoristi sarò il primo a volerli tirare".



Lucca: "Cercherò di dare il mio supporto con tutte le mie qualità positive. Dovrò cercare di dare tutte le mie energie e qualità per cercare di portare a casa più punti possibili".



Lucca: "Partita dopo partita devo migliorarmi e dovremo migliorarci. Tutte le cose che ci chiede il mister di fare. Abbiamo un unico obiettivo comune che è vincere partita dopo partita. Alla fine si tireranno le somme e si faranno i conti".



Lucca: "Nazionale? Ho già parlato con Gattuso, questa estate. Mi ha chiamato e mi ha chiesto come stessi. In ottica nazionale sono venuto qui per un unico obiettivo, il mio primo obietivo è sempre stato firmare per il Napoli, gli azzurri sono sempre stati la mia prima scelta. E' un percorso che sta iniziando e che può finire bene con questa estate in cui ci saranno i mondiali. Devo giocarmi le mie carte nella maniera corretta e rimanere concentrato. Lavorare settimana dopo settimana".



Lucca: "Lukaku? E' un giocatore fantastico e ha fatto una bellissima carriera, è un giocatore da cui posso prendere tante cose positive. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare insieme a lui".



Lucca: "Sicuramente non devo essere io a giudicare il mister, ha tantissime esperienze sia in Italia che all'estero, posso solo imparare da lui. A livello tattico e a livello mentale che è una delle sue forze maggiori".



Lucca: "La cosa che mi ha colpito di più arrivando qui in ritiro? Sicuramente il gruppo e tutte le persone che lavorano in società mi hanno accolto benissimo. Siamo un gruppo fantastico, ci vogliamo tutti bene. Lottiamo per un unico obiettivo".