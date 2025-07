Ziliani sui diritti Tv: "Assurdo: il Friburgo ha incassato più di Napoli, Juve e Milan"

Ultimissime Calcio Napoli - Tweet di Paolo Ziliani che propone un'anteprima dell'articolo per il suo blog il cui titolo è eloquente: "Come sta la Serie A ce lo dice il Friburgo: un modesto club non di Premier League ma di Bundesliga che di diritti tv ha incassato quest'anno più di Napoli, Juventus e Milan".

Che in Inghilterra il club ultimo in classifica (il Southampton) introiti 130 milioni contro i 68 del Napoli campione d'Italia non è più nè una sorpresa nè una novità: ma se la Premier è un torneo fuori categoria, è il confronto con Spagna e Germania a dare l'idea di quanto appeal, fascino e credibilità il nostro calcio abbia perduto intento solo a piagnucolare e dare la colpa dell'emorragia di abbonati alla pirateria (come se negli altri Paesi non esistesse).

Che il club ultimo classificato nella Premier League inglese riceva a fine campionato una quota di diritti tv superiore, anzi di gran lunga superiore a quella del club che in Italia vince il titolo in Serie A non è una novità: succede da anni e anche stavolta il fatto si è ripetuto con il Southampton che piazzatosi al 20° posto della Premier ha portato a casa, di soli diritti televisivi, 130,1 milioni.

Da noi il Napoli vincitore dello scudetto ne ha portati a casa poco più della metà, 68,4, e anche l’Inter che ha ricevuto la quota più ricca si è fermato a 82 milioni. La classifica degli incassi-tv dei club della Serie A, per la cronaca, è stata questa: Inter 82 milioni; Napoli 68,4; Milan e Juventus 67,4; Roma 61,4; Lazio 55,7; Atalanta 53,8; Fiorentina 51,6; Bologna 43,9; Torino 38,8; Genoa 38 e via via fino ad arrivare ai 25,3 milioni del Monza ultimo in classifica...