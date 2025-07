Calciomercato Napoli, arrivano novità importanti anche sul fronte uscite. Mentre si sta definendo in questi minuti l’addio di Victor Osimhen, la società è vicina anche a un’altra cessione: quella di Michael Folorunsho in direzione Sardegna.

Calciomercato Napoli, vicina la cessione di Folorunsho

“Il Cagliari raggiunge un accordo per l'acquisto di Michael Folorunsho dal Napoli in prestito con una clausola di riscatto di 8 milioni di euro”, annuncia Fabrizio Romano via X.