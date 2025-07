Romano rivela: "Il Napoli aveva fatto più di un pensierino per Hien"

Fabrizio Romano su Youtube ha svelato un retroscena su Hien:

"Intanto una buona notizia per l'Atalanta che, nonostante i corteggiamenti di club in Italia e all'estero, lavora al rinnovo di Hien. Quest'estate non ha mai voluto aprire le porte di una cessione nonostante dei sondaggi importanti dalla Premier League e anche dall'Italia. È un giocatore, per esempio, che piace tantissimo ad Antonio Conte. Il Napoli ci ha fatto più di un pensiero, ma per l'Atalanta è sempre stato intoccabile e incedibile".