Napoli, infortunio Politano: risentimento muscolare, sarà valutato nei prossimi giorni

Notizie Napoli - Infortunio per Matteo Politano durante l'allenamento di oggi pomeriggio. Il giocatore azzurro è uscito acciaccato dalla sessione odierna al campo di Carciato.

Di seguito la nota diramata dalla SSC Napoli

"Quinto giorno di ritiro a Dimaro. Nella seduta mattutina, sotto un incessante diluvio, i ragazzi, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto esercizi di uno contro uno e successivamente una serie conclusioni in porta. Nel pomeriggio, la squadra ha svolto un lavoro tattico iniziale. In seguito il gruppo è stato impegnato in un una successione di partitine. Matteo Politano ha accusato un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni".