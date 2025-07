Bari, De Laurentiis: "Da Gytkjaer mi aspetto molto, sulla campagna abbonamenti..."

Notizie Calcio - "Le sensazioni sono positive, c'è sempre entusiasmo quando si inizia un ritiro, ma parliamo molto con il mister e i dirigenti perché il mercato incombe".

Così ha parlato il presidente del Bari Luigi De Laurentiis dopo la prima uscita amichevole della formazione di Fabio Caserta contro il Castel Di Sangro (terminata 17-0 per i biancorossi) ha parlato così ai microfoni di RadioBari soffermandosi anche sul mercato: "Stiamo lavorando, consci di essere partiti con un vantaggio rispetto al passato. Ora cerchiamo di capire quali possano essere le uscite e le altre mosse da fare. Siamo pronti per raccogliere le migliori opportunità".

"Caserta si è inserito molto bene, propone allenamenti vari e interessanti e si è ben rapportato con il gruppo. Anche i nuovi stanno dando linfa importante e l'auspicio è di costruire un gruppo importante, i presupposti sono buoni. - prosegue ancora il presidente come riporta Tuttobari.com - Gytkjaer? Mi aspetto molto. È un investimento importante, ma quando ho visto che in due giorni è partito da Oslo con la famiglia e ha subito trovato casa, ho capito quanto sia determinato e concentratissimo a dare il suo contributo alla causa. È un bene anche per gli altri".

Infine spazio alla campagna abbonamenti che deve ancora partire: "Credo che tra qualche giorno, massimo prossima settimana, dovremmo comunicare le date per la campagna abbonamenti, dopo aver buttato giù qualche numero".