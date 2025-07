Gazzetta - Nottingham forte su Ndoye, ansia Napoli: le condizioni dopo l'infortunio

Arrivano aggiornamenti riguardo quella che può essere la scelta di Dan Ndoye di lasciare il Bologna e anche l'Italia per approdare nel campionato inglese di Premier League dove ora il Nottingham Forest fa sul serio.

Il Napoli punta Ndoye ma ora si complica la pista e ci sono dei nuovi aggiornamenti:

Nell'ultima amichevole del Bologna passano nemmeno due minuti e Dan Ndoye è lì, contro i tabelloni pubblicitari, a terra, mentre Lodovici (difensore centrale della Virtus Verona, maglia numero 2) si scusa un po' e Lucumi va da Dan a capire bene perché stia giù così a lungo. Lo svizzero è rannicchiato su se stesso, ha preso un pestone alla caviglia sinistra (che già non stava benissimo), poi si alza: rotea le braccia e configura il "cambio", scuote la testa, è irritato e sobriamente furibondo, decide per l'uscita e se ne va senza zoppicare troppo, Italiano è dall'altra parte agitato per l'infortunio, Dan si toglie lo scarpino sinistro, lancia qualcosa via e si infila nello spogliatoio con pensieri variegati e bollenti. Dan in ansia, Bologna in ansia e fors'anche Napoli e Nottingham.

Il Napoli che gli sta alle.. calcagna da almeno un mese, è apparso forse in maniera netta il Nottingham Forest: un primo assalto, concreto, una prima proposta che sarebbe stata ritenuta bassa dal club. Quale? Trenta milioni di euro più bonus, col giocatore che non sarebbe indifferente all'avventura in Premier League.