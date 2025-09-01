UFFICIALE - Cheddira ceduto al Sassuolo: depositato il contratto in Lega
Calciomercato Napoli, ufficiale Cheddira al Sassuolo
Calciomercato Napoli, dopo l’annuncio per la cessione di Luis Hasa arriva anche l’ufficialità per l’uscita di Walid Cheddira.
Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Cheddira
L’attaccante marocchino, infatti, si trasferisce a titolo temporaneo al Sassuolo con contratto già depositato come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A nella lista trasferimenti.
