UFFICIALE - Cheddira ceduto al Sassuolo: depositato il contratto in Lega

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, dopo l’annuncio per la cessione di Luis Hasa arriva anche l’ufficialità per l’uscita di Walid Cheddira

Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Cheddira 

L’attaccante marocchino, infatti, si trasferisce a titolo temporaneo al Sassuolo con contratto già depositato come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A nella lista trasferimenti. 

