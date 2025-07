Dalla Turchia - Il Galatasaray pensa ad un ex Napoli: nel mirino Kim Min-jae

Il futuro di Kim Min-jae è tutto da scrivere. Il giocatore piace a diversi club europei, ma nelle ultime ore si è iscritta alla corsa per il suo cartellino anche il Galatasaray. Il club turco, al momento concentratissimo sulla chiusura dell'affare Osimhen, ha messo nel mirino il difensore coreano ex Napoli. Secondo alcune notizie che rimbalzano direttamente dall Turchia, i primissimi contatti tra la società turca ed il Bayern Monaco sono stati positivi: considerate alcune situazioni pregresse, tra cui anche l'incasso di un'amichevole, il Galatasaray chiede il prestito gratuito di Kim in cambio dell'azzeramento dei crediti al momento non ancora risolti. C'è una primissima apertura da parte dei tedeschi.