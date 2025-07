New entry nella dirigenza della SSC Napoli! Il giornalista Nicolò Schira su X conferma l'ingresso nell'area tecnica di Fortunato Varrà, ex direttore sportivo di Benevento, Potenza e Pontedera.

Varrà entra nell'area tecnica della SSC Napoli come collaboratore del ds Giovanni Manna. Più in particolare - secondo Schira - Fortunato Varrà si occuperà dei calciatori della SSC Napoli in prestito tra Serie B e Lega Pro.