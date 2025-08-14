Infortunio Lukaku, ecco il momento esatto in cui si è fatto male | VIDEO

Infortunio Lukaku, l'attaccante del Napoli si fa male da solo! BigRom KO in amichevole a Castel di Sangro, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena mezz'ora per quello che sembra un problema alla coscia sinistra.
Lukaku aveva recuperato palla su Retsos, poi aveva calciato con il sinistro dalla distanza ma poco dopo si Ã¨ accasciato a terra toccandosi il fianco. Il dolore Ã¨ tanto che Lukaku Ã¨ costretto a chiedere la sostituzione. La prima diagnosi Ã¨Â un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Guarda il video con il momento esatto dell'infortunio.