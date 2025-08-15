Romano-Moretto: "Prima offerta ufficiale del Napoli per Diouf! Distanza minima col Lens: le cifre"

Calciomercato Napoli - Arriva la prima offerta ufficiale degli azzurri per Andy Diouf del Lens, a svelarlo via Youtue è la coppia Matteo Moretto-Fabrizio Romano, esperti di calcio mercato:

"Prima offerta ufficiale del Napoli per Andy Diouf di circa 20 milioni di euro. Il Lens valuta il centrocampista intorno ai 25 milioni di euro. Su di lui degli interessamenti anche dalla Premier League.

Andy Diouf sarebbe un colpo molto importante per il Napoli, il club azzurro ha presentato una proposta di poco superiore ai 20 milioni di euro. Il Lens valuta il giocatore 23/25 milioni. La distanza non è molta tra i due club, in quest'operazione saranno importanti i metodi di pagamento e la percentuale sulla futura rivendita".