Sky, Marchetti: "Se dovesse saltare Ndoye, attenzione a queste tre piste per il Napoli"

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Osimhen sembra davvero a un passo dalla cessione. Però questa telenovela finisce – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro su Marte- solo quando arriveranno gli annunci e le foto ufficiali. Fino ad allora la parola fine non la metto, però siamo molto avanti verso la definizione. Tutto è pronto, le parti stanno visionando i documenti e Osimhen sta leggendo il contratto: gli è stato inviato oggi stesso dal Galatasaray. Siamo alle firme, insomma. Le banche si stanno sentendo dalla scorsa settimana per definire le garanzie e alla fine il Galatasaray ha accontentato il Napoli su tutto, percependo le sue necessità, ovvero assicurare lo stesso pagamento dell'Al Hilal, più percentuale sulla rivendita e clausola anti-Italia. Non che ci fosse molto bisogno, per me, di quest’ultima, dal momento che non credo che nessun club italiano potrebbe garantirgli 16 milioni l’anno di ingaggio. La trattativa Ndoye è per ora in stand by, le ipotesi nuove, come il giapponese Kubo, sono delle idee: è un buon giocatore.

Chiesa è sempre stato apprezzato e ora è fuori dal progetto del Liverpool, che non lo ha nemmeno convocato per la preseason. Zaccagni piace, ma la Lazio fa fatica a venderlo perché non può fare mercato in entrata come fa a privarsi del suo capitano? E' molto complesso. Il Napoli fa un giro d'orizzonte, e Manna conosce a memoria tanti profili interessanti. Possono esserci delle opportunità che non conosciamo, perché il Napoli ha già tre titolari sulle fasce e deve solo completare il suo mercato: può prendersi anche dei giorni più, sebbene l'optimum sia avere tutti a disposizione a breve. La maggior parte dei giocatori chiesti da Conte sono a Dimaro: non dimentichiamolo”.