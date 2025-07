Tweet del giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport De sull'affare Osimhen:

"Al momento non è previsto il viaggio di Victor Osimhen in Austria per il ritiro del Galatasaray. Sullo sfondo, si stanno preparando gli ultimi dettagli e la documentazione. Come previsto, Osimhen si unirà al Galatasaray a titolo definitivo una volta raggiunto un accordo completo con il Napoli. Compenso: € 75 milioni. Contratto almeno fino al 2028. Stipendio fino a € 15 milioni netti all'anno. Il Gala ce l'ha fatta".