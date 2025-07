Arrivano delle novità di calciomercato da Alfredo Pedullà di Sportitalia che ha raccontato quelle che sono le mosse di Inter e Napoli con Lookman protagonista:

"Mi aspetto che questa settimana si possa andare avanti per chiudere Lookman con l'Inter, non ci sono conferme sul rilancio del Napoli. Mi aspetto che l'Inter pareggi la richiesta di 50 milioni di euro, entro fine luglio si può chiudere. Per 45 più 5 di bonus si può chiudere subito".