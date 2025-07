Condizioni McTominay, Sky - I tempi di recupero dopo l'affaticamento

Nel ritiro di Dimaro, prosegue la preparazione del Napoli di Antonio Conte in vista della nuova stagione. Tra test fisici e allenamenti intensi, nel pieno stile Conte, gli azzurri sono attesi anche dai primi impegni amichevoli. Scott McTominay, come riportato da Sky Sport, non ha giocato con l'Arezzo per affeticamento muscolare. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sul giocatore e verranno definiti con maggiore precisione i tempi di recupero di McTominay. Al momento, comunque, in casa Napoli la situazione non desta particolari preoccupazioni.