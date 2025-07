De Bruyne show! Super dribbling di KDB su Rrahmani, "paura" per Conte | FOTOSEQUENZA CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video il tredicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, De Bruyne show: le foto

Poco fa, ha strappato applausi Kevin De Bruyne, per un super dribbling a centrocampo che ha infiammato i tifosi sugli spalti allo stadio di Carciato. Dribbling con cui ha superato Amir Rrahmani con un cambio di direzione impressionante: ovazione dalla tribuna per KDB! Con Conte che si accovacciava perché temeva di essere colpito.

Ecco la fotosequenza a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: