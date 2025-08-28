SKY - Hojlund pronto a viaggiare, Conte lo vuole per Napoli-Cagliari! Cosa manca per chiudere

Calciomercato Napoli, arrivano importantissimi aggiornamenti da SkySport su Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas per quelli che saranno - salvo clamorosi colpi di scena - i due prossimi rinforzi estivi.
Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio in diretta:
“Avanti tutta per Hojlund ed Elmas, ma entrambe le trattative non sono state ancora chiuse: per l’ex Napoli balla un bonus da sistemare per un affare di base da 2 milioni più 500 mila euro e 16 milioni di riscatto.
Per Hojlund invece le parti si risentiranno domani: la base ora è il prestito con obbligo di riscatto legato solo alla qualificazione in Champions.
Lo United ha preteso questa modifica, dunque togliendo il riscatto legato alle presenze del giocatore così da avere maggiori garanzie.
Il giocatore è pronto a partire, attende solo l’ok per viaggiare con Conte lo vorrebbe già per il match contro il Cagliari”.