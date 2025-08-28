SKY - Hojlund pronto a viaggiare, Conte lo vuole per Napoli-Cagliari! Cosa manca per chiudere

Calcio Mercato  
SKY - Hojlund pronto a viaggiare, Conte lo vuole per Napoli-Cagliari! Cosa manca per chiudere

Calciomercato Napoli, ultimissime su Hojlund

Calciomercato Napoli, arrivano importantissimi aggiornamenti da SkySport su Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas per quelli che saranno - salvo clamorosi colpi di scena - i due prossimi rinforzi estivi

Calciomercato Napoli, ultimissime Hojlund ed Elmas

Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio in diretta:

Avanti tutta per Hojlund ed Elmas, ma entrambe le trattative non sono state ancora chiuse: per l’ex Napoli balla un bonus da sistemare per un affare di base da 2 milioni più 500 mila euro e 16 milioni di riscatto.

Per Hojlund invece le parti si risentiranno domani: la base ora è il prestito con obbligo di riscatto legato solo alla qualificazione in Champions.

Lo United ha preteso questa modifica, dunque togliendo il riscatto legato alle presenze del giocatore così da avere maggiori garanzie. 

Il giocatore è pronto a partire, attende solo l’ok per viaggiare con Conte lo vorrebbe già per il match contro il Cagliari”. 

Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
