Nuova avventura per l'ex azzurro Traorè: domani visite mediche e firma

Calciomercato internazionale, trova squadra anche l’ex azzurro Hamed Junior Traorè in queste ore caldissime.

Calciomercato Napoli, Traoré raggiunge il suo vecchio maestro

Come riporta Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, il centrocampista è pronto ad approdare al Marsiglia nelle prossime ore. La società francese, infatti, ha già trovato un’intesa con il Bournemouth per un prestito con obbligo di riscatto per il calciatore. Contratto di cinque anni per il 25enne che approderà alla corte di Roberto De Zerbi con cui ha già lavorato in passato al Sassuolo. Domani visite mediche e poi la firma.