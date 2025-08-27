Semplici: "Conte non si lega ai moduli, ma alla mentalità. Napoli e Inter in pole ma c'è una squadra che può stupire"

Le Interviste  
Semplici: Conte non si lega ai moduli, ma alla mentalità. Napoli e Inter in pole ma c'è una squadra che può stupire

A Radio Marte Leonardo Semplici ha lodato il mercato del Napoli, definendolo eccellente e mirato, nonostante la perdita di Lukaku.

“E’ presto per fare previsioni, ma la prima giornata ha confermato che Napoli e Inter sono più avanti delle altre squadre nella lotta al titolo. I giorni di mercato che restano possono cambiare un po’ gli equilibri, se Juventus, Milan e Roma faranno altri acquisti, ma le prime due dello scorso anno sono in vantaggio sulle altre. Il Como – ha detto l’ex allenatore di Spal, Cagliari e Sampdoria a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- può essere la sorpresa perché è una squadra che ha fatto degli investimenti importanti e ha una società e un allenatore che stanno lavorando molto bene. Il fatto che il Como abbia battuto in quel modo la Lazio dice molto sulle potenzialità dei lariani. Il Napoli sta facendo un mercato eccellente, perché ha aggiunto a una già ottima rosa diversi calciatori forti e importanti. Dopo il ko di Lukaku il club sta acquistando un attaccante altrettanto forte e questo la dice lunga sulle potenzialità del Napoli. Sta allestendo un organico competitivo che penso possa dire la sua sia in serie A che in Champions, dove immagino voglia fare bella figura. Il sistema di gioco che il Napoli ha utilizzato col Sassuolo mette insieme De Bruyne e McTominay è positivo, ma nel calcio di oggi non bisogna ancorarsi ai numeri, ai moduli. Di certo Conte potrà variarli a seconda dei calciatori che schiererà o a seconda delle esigenze. Ogni calciatore occupa lo spazio che serve, comunque, non mi fisserei sugli schemi. Punto più l’accento sulla mentalità che Conte ha dato al gruppo, più autorevole rispetto all’inizio dello scorso anno”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top