Elmas-Napoli, Il Mattino: arriva per questa cifra, che affare! Colpaccio anche la formula dell'operazione

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, Elmas vicinissimo al ritorno in azzurro: Il Mattino snocciola tutti i dettagli dell'operazione

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sugli ultimi movimenti in casa SSC Napoli sull'edizione de Il Mattino.

Napoli-Elmas, le cifre dell'operazione

Capitolo Elmas: torna al Napoli per un prestito oneroso conveniente (si parla di 4-6 milioni) e un eventuale riscatto, non per forza obbligatorio, a circa 14 milioni. Un affare che a queste cifre, considerando che il Napoli un anno e mezzo fa lo ha ceduto sempre alla Red Bull per 25 milioni, sarebbe un colpaccio. Elmas ha contatti con molti ex azzurri, non vede l’ora di tornare al Napoli: quando i suoi agenti hanno avuto i contatti con i club azzurri, non hanno avanzato pretese né sullo stipendio né sulle condizioni. Per Hojlund ed Elmas, dunque, la serie A viene vista come un luogo di possibile rinascita dopo le delusioni in Premier e Bundesliga

