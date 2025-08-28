Elmas-Napoli, Il Mattino: arriva per questa cifra, che affare! Colpaccio anche la formula dell'operazione

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sugli ultimi movimenti in casa SSC Napoli sull'edizione de Il Mattino.

Capitolo Elmas: torna al Napoli per un prestito oneroso conveniente (si parla di 4-6 milioni) e un eventuale riscatto, non per forza obbligatorio, a circa 14 milioni. Un affare che a queste cifre, considerando che il Napoli un anno e mezzo fa lo ha ceduto sempre alla Red Bull per 25 milioni, sarebbe un colpaccio. Elmas ha contatti con molti ex azzurri, non vede l’ora di tornare al Napoli: quando i suoi agenti hanno avuto i contatti con i club azzurri, non hanno avanzato pretese né sullo stipendio né sulle condizioni. Per Hojlund ed Elmas, dunque, la serie A viene vista come un luogo di possibile rinascita dopo le delusioni in Premier e Bundesliga