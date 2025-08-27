Pedullà: "Allegri dovrebbe dimettersi, il Milan non ha preso nessuno dalle sue richieste"

Caos in casa Milan con il mercato che non si sblocca in entrata e ora arrivano dichiarazioni forti da Alfredo Pedullà di Sportitalia:

"Allegri dovrebbe dimettersi dal Milan, non è accettabile quello che sta facendo la società. Sono stati valutati 4 attaccanti completamente diversi tra loro, il club ha venduto e ancora non ha preso sostituti perché il Milan si sta facendo mettere al guinzaglio anche dallo Sporting Lisbona. Un giocatore che ha chiesto l’allenatore può arrivare? Sono arrivati tutti giocatori che ha proposto l’agente Busardò amico di Furlani o il comitato".