Sky annuncia il ritorno di Kolo Muani! Maxi investimento Juve: le cifre

Sky annuncia il ritorno di Kolo Muani! Maxi investimento Juve: le cifre

Calciomercato Serie A, Kolo Muani torna alla Juventus: ci siamo

Calciomercato Serie A, Kolo Muani vicinissimo adesso al ritorno alla Juventus: dopo un’estate a trattare col PSG, sembrerebbe davvero a un passo la fumata bianca come annunciato da Gianluca Di Marzio di SkySport

Calciomercato Serie A, Kolo Muani vicinissimo alla Juve 

Ecco quanto si legge esattamente sul suo sito: 

La Juventus e Kolo Muani si avvicinano: il club bianconero è chiamato a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa.

A pochi giorni dalla fine del mercato, i bianconeri sono chiamati a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa, cominciata diverse settimane fa.

Juve e PSG sono dunque più vicini, con l’operazione che si aggira intorno ai 60 milioni totali, con la formula quasi certa del prestito con obbligo di riscatto.

