Sky, Modugno: "Alla fine potrebbe saltare questo colpo. E per Hojlund mi risulta..."

Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti in diretta a SkySport24

Calciomercato Napoli, novità in diretta a SkySport24 con Francesco Modugno che da Castel Volturno ha fatto il punto della situazione in entrata. 

Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti di Francesco Modugno

Juanlu? Potrebbe non arrivare alla fine, sì. C’è ancora Zanoli promesso all’Udinese ma che rappresenta una soluzione nel caso e c’è Mazzocchi anche lui destinato ad andar via ma che può covare la speranza di restare in questi ultimi giorni.

Su Hojlund nel frattempo c’è una certa attenzione: è indicato come l’obiettivo principale in questo momento. Per quanto riguarda le visite mediche qualche slot lo hanno iniziato anche a prenotare ma poi bisognerà attendere che il mercato permetta che il tutto si possa definire. 

