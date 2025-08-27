Stadio Maradona FC26: immagine da brividi per il gioco EA Sports | FOTO
Stadio Maradona
Lo stadio Maradona di Napoli entra a far parte uffcialmente del gioco FC26 targato EA Sports, l'annuncio con l'immagine pubblicata sui social da parte della pagina gaming
Lo stadio Maradona di Napoli entra a far parte uffcialmente del gioco FC26 targato EA Sports, l'annuncio con l'immagine pubblicata sui social da parte della pagina gaming.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News