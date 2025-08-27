Romano: "Il Milan pensa a Nkunku per rinforzare l'attacco"

Calcio Mercato  
NkunkuNkunku

Il Milan vuole un attaccante e sta sondando diverse opzioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero pensa anche a Christopher Nkunku, che è aperto alla possibilità di lasciare il Chelsea negli ultimi giorni di mercato. Ci sono stati dei contatti tra le parti per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Il 27enne ha un contratto con i Blues valido fino al 30 giugno 2029, dunque per i prossimi 4 anni. Nelle scorse settimane, prima di abbandonare la pista che portava ad Ademola Lookman, ha rappresentato un'alternativa al nigeriano per l'Inter. Marotta, Ausilio e Baccin hanno poi deciso di cambiare strategia, virando su Diouf.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top