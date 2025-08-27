Romano: "Il Milan pensa a Nkunku per rinforzare l'attacco"

Il Milan vuole un attaccante e sta sondando diverse opzioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero pensa anche a Christopher Nkunku, che è aperto alla possibilità di lasciare il Chelsea negli ultimi giorni di mercato. Ci sono stati dei contatti tra le parti per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Il 27enne ha un contratto con i Blues valido fino al 30 giugno 2029, dunque per i prossimi 4 anni. Nelle scorse settimane, prima di abbandonare la pista che portava ad Ademola Lookman, ha rappresentato un'alternativa al nigeriano per l'Inter. Marotta, Ausilio e Baccin hanno poi deciso di cambiare strategia, virando su Diouf.