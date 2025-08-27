Santacroce: "Il Cagliari a Napoli dovrà stare attento soprattutto a questi due fattori"

Santacroce

L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, intervistato da Tuttocagliari.net, si è proiettato alla sfida di sabato tra gli azzurri e i sardi.

Fabiano, lei conosce bene l’ambiente partenopeo. Che Napoli si troverà di fronte il Cagliari sabato al “Maradona”? “Un Napoli estremamente solido e strutturato. Il punto di forza degli azzurri è la coesione: stiamo parlando, del resto, di una squadra con la ‘S’ maiuscola. Certo, anche loro hanno dei difetti che pure non si sono visti nella partita col Sassuolo… perché probabilmente il Sassuolo ne aveva di più. Però restano una compagine forte e temibile”.

Quali sono nello specifico questi difetti dei quali il Cagliari, potenzialmente, potrebbe approfittare? “Il difetto principale risiede nel fatto che si sia preparata un’intera stagione facendo affidamento su un terminale offensivo come Romelu Lukaku… per poi perderlo per lungo tempo a causa di un grave infortunio. Ora Conte si ritrova con un attaccante titolare molto giovane come Lucca, che qualche errore ogni tanto lo fa. Va però detto che il Napoli sopperisce a tutto questo dando zero punti di riferimento agli avversari in fase offensiva: gli inserimenti dei centrocampisti e le giocate degli esterni possono essere letali per chi affronta McTominay e compagni. Il Cagliari al ‘Maradona’ dovrà preoccuparsi soprattutto del lavoro che svolgeranno le ali e le mezzali azzurre”.

