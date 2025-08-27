Rai, Coppola: "Sfidare Osimhen in Champions? Sarebbe bello, Lucca non è Lukaku"

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Sorteggio Champions? Ci sono tante potenziali sfide intriganti, ma sarebbe bello poter sfidare Osimhen, il quale meriterebbe comunque degli applausi visto ciò che ha dato al Napoli. Cosa serve al Napoli ora? In quasi ogni settore del campo la squadra è completa, considerando anche i potenziali arrivi di Hojlund ed Elmas. Io avrei preso anche un difensore centrale più fisico, ma la società e Conte si ritengono coperti. Fotografia di Sassuolo-Napoli? La squadra azzurra è stata pragmatica, la condizione fisica al momento è quella che è. Lucca sarà utile ma non va caricato di responsabilità. Il Napoli parte da favorita, non solo per lo scudetto sul petto ma anche per l'arrivo di giocatori come De Bruyne. L'Inter fa paura? Resta una grande squadra, anche Juventus e Milan faranno una bella stagione, inoltre Gasperini potrà fare un bel lavoro a Roma. Lucca? E' passato in fretta dal ruolo di alternativa a quello di titolare, non si può pretendere che diventi come Lukaku all'improvviso. E' un giocatore che deve crescere, ma al momento c'è una differenza".