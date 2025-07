Simeone-Torino, Tuttosport: due formule per chiudere l'operazione, ipotesi rinnovo con il Napoli

Calciomercato Napoli - Le strade di Giovanni Simeone e del Napoli potrebbero separarsi questa estate: dopo tre stagioni e due scudetti conquistati, il 'Cholito' reclama spazio ed ha diverse offerte sul tavolo.

Su Simeone è piombato nuovamente il Torino, come riportato da Tuttosport:

"Il dt Vagnati ha ora intensificato i contatti per un suo vecchio pallino: Giovanni Simeone. Nelle ultime settimane i contatti con il Napoli sono stati frequenti, Vagnati e il collega Giovanni Manna hanno ovviamente parlato a lungo di Cyril Ngonge e Vanja Milinkovic Savic, ma hanno trovato anche il tempo per scambiare qualche parola riguardo all’argentino.

Il Napoli preferirebbe cedere l’attaccante a titolo definitivo, ma potrebbe valutare anche l’idea di un prestito con un’opzione per il riscatto. In quest’ultimo caso, il club azzurro dovrebbe però prima esercitare la clausola per il rinnovo del contratto fino al 2027, essendo l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2026".