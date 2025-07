Vicino il rinnovo per un big del Napoli: altri 3 anni di contratto

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime voci di mercato SSC Napoli:



"Vicino pure il rinnovo fino al 2028 di Matteo Politano, che ha parlato ieri alla radio partner. « Voglio restare alungo, da nessuna parte si vive così bene, per me è una seconda casa. Lo scudetto? Siamo riusciti a raggiungere un risultato per noi e per la nostra città che resterà nella storia, ora vogliamo cavalcare l’onda. De Bruyne è un campione assoluto, non serve che lo dica io. Si è presentato benissimo, è un ragazzo semplice e molto umile che sta cercando di integrarsi al meglio. Siamo contenti di averlo con noi, perché quando arriva un calciatore del genere vuol dire che siamo diventati una squadra di livello internazionale»".