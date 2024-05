Repubblica controcorrente: "Nuovi contatti oggi tra Conte e il Napoli, non si trova ancora l'accordo economico"

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica commenta le ultime notizie inerenti ad Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e il Napoli:



"L’Atalanta è convinta di non perdere il suo tecnico, che solo sabato darà una risposta definitiva, anche se le sensazioni sono positive. Il Napoli nel primo pomeriggio ha ricontattato nuovamente Antonio Conte. Il tecnico leccese, dopo i colloqui di dieci giorni fa a Torino, ha voglia di tornare in panchina, ma l'intesa economica e tecnica va ancora trovata. L’ex allenatore del Tottenham vorrebbe un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione (10+2 di bonus), mentre l’offerta di De Laurentiis è ferma a 7+2. I prossimi giorni saranno caldi sull’asse Napoli-Torino.

Il sogno Gasperini per De Laurentiis potrebbe essere svanito, resta sempre forte la candidatura di Stefano Pioli - con lui è stato già trovato l’accordo verbale per un biennale - ma l'ormai ex tecnico del Milan va considerato l’alternativa a Conte. I tifosi azzurri aspettano l’annuncio del nuovo allenatore: De Laurentiis spera entro metà della prossima settimana di annunciare il successore di Calzona. Le quotazione di Conte sono in risalita, quelle di Pioli restano stabili mentre si complica il piano per portare Gasperini a Napoli".