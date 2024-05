Paolo Paganini, giornalista RAI, svela su Twitter le ultime notizie inerenti al futuro di Antonio Conte:

"Antonio Conte aspetta (e vuole) la Juventus. Oltre a Napoli e Milan nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto con il Bayern Monaco ma il tecnico avrebbe detto no grazie. Thiago Motta rimane in pole per la Juventus ma salgono le quotazioni di Conte".