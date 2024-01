Ostigard rifiuta l'Udinese! Ultim'ora Sky: vuole solo il Genoa! Si complica Nehuen Perez

Calciomercato Napoli, brutte notizie! Ultim'ora Sky Sport: Ostigard rifiuta l'Udinese, si complica l'acquisto di Nehuen Perez. Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore norvegese del Napoli Leo Skiri Ostigard non avrebbe accettato il trasferimento in prestito a Udine e vorrebbe tornare al più presto a giocare nel Genoa.

Ostigard vuole il Genoa

"Al momento, non ci sono i margini tra Napoli e Udinese per l'arrivo del difensore norvegese in bianconero. L'intenzione di Ostigard, infatti, è quella di rispettare l'impegno preso con il Genoa, che è alla ricerca di un difensore dopo la partenza di Dragusin", scrive Di Marzio di Sky sul suo sito ufficiale.

Dunque Ostigard si è promesso al Genoa! L'offerta del club genovese è di prestito con obbligo di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro, ma potrebbero acquistarlo anche a titolo definitivo. Ostigard attende l'ok dal Napoli per la cessione.