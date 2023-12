RAI - Rinnovo Osimhen, manca solo l'annuncio! Bonus alla firma, ipotesi clausola variabile e patto cessione: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. Possibile svolta sul rinnovo di Osimhen con il Napoli: le parti sono nuovamente vicine ad un accordo per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2025.

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG Sport sul rinnovo di Osimhen:

“Manca solo l’annuncio e la definizione dei dettagli, ma ci siamo per il rinnovo di Osimhen. L’ultimo scoglio era la valutazione della clausola che sarà di circa 130 milioni, ma non è escluso che possa aumentare di altri 10 se si avvicinassero sodalizi con fatturati elevati. Il nigeriano si legherà al Napoli fino al 2026, prolungando di un solo anno.

Di fatto è un addio programmato, un patto tra gentiluomini per lasciarsi senza rancore. Osimhen avrà uno stipendio di 10 milioni, sulla carta perchè l'anno prossimo sarà altrove, più bonus alla firma. Per il futuro c’è l’Arsenal che ha già sondato l’agente Calenda, oltre al Chelsea ed altri club che non sono da escludere".