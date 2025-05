Repubblica - Ultima giornata Serie A: ecco quando può finire

La¬†Lega Serie A¬†ha ufficializzato¬†il calendario¬†e gli orari della penultima giornata: nove partite si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45. Si tratta di¬†Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Como, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Parma-Napoli e Roma-Milan. Fa eccezione solo¬†Genoa-Atalanta, che si giocher√† sabato 17 alle 20.45, perch√© le due squadre non hanno pi√Ļ obiettivi: il Genoa √® salvo e¬†l‚ÄôAtalanta¬†ha blindato il terzo posto dopo la vittoria sulla Roma. Le altre partite intrecciano la corsa scudetto,¬†quella Champions¬†e quella salvezza e dunque nessuna avr√† il vantaggio di giocare conoscendo il risultato delle altre. In una nota la Lega comunica che √® stata "rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneit√† delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica".

Dai risultati della penultima giornata dipende anche il calendario dell’ultimo turno, in programma domenica 25 maggio. Se il Napoli non vincerà lo scudetto in anticipo (deve battere il Parma e sperare nella sconfitta dell’Inter contro la Lazio) resterà in piedi l’ipotesi spareggio. E la Lega deve comunque liberare una data per questa eventualità. L’Inter è impegnata nella finale di Champions il 31 maggio e dal giorno successivo si apre la finestra per le nazionali. Dunque l’unica possibilità è programmare lo spareggio scudetto lunedì 26 e per questo motivo Inter e Napoli dovranno anticipare i loro match a giovedì 22: Como-Inter e Napoli-Cagliari. Se il Cagliari sarà già aritmeticamente salvo, verranno anticipate solo queste due partite. Altrimenti, giocheranno in contemporanea le altre squadre impegnate nella lotta salvezza. Ma dal momento che ci sono Venezia-Juventus e Lazio-Lecce, per effetto domino andranno disputate allo stesso orario anche le partite delle altre formazioni in lotta per l’Europa.