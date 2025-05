Moretto: "Pronti 80 milioni dalla Juve per Osimhen! Bianconeri disposti a tutto per prenderlo"

Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale Youtube di Fabrizio Romano:

Osimhen alla Juve, ecco quanto possono offrire i bianconeri

“C’è sintonia tra Juventus e Osimhen, l’ostacolo più grande è trovare un accordo col Napoli. Il Napoli farà di tutto per evitare che Osimhen finisca alla Juventus. Bisogna comunque considerare il fatto che il nigeriano potrebbe però spingere tanto per andare in bianconero. Vi dico che la Juventus è disposta nelle intenzioni a spingersi anche a 80 milioni di euro per Osimhen. Dunque una cifra altissima per cercare di strappare Osimhen al Napoli, la Juve farà di tutto per cercare di strappare il nigeriano al Napoli”.