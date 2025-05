Marino: "Ci penserei 150 volte prima di prendere De Bruyne! Napoli, compra subito quest'altro fuoriclasse"

Pierpaolo Marino - ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero - ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro il Genoa e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"Ieri il Napoli si è trovato di fronte a una situazione che va analizzata da un punto di vista tecnico e di ciò che il campionato attualmente sta offrendo. Se vogliamo essere ottimisti e pragmatici, tutti dicono che il Napoli si è giocato il bonus ma è anche vero che il campionato si è accorciato e gli azzurri sono sempre primi con un punto di margine. Da pessimisti quali siamo, immaginiamo che l'Inter debba vincere per forza le ultime due e non ipotizziamo possa giocarsi un malus.

Dal mio punto di vista, con il Genoa il Napoli è stato padrone della partita fino al momento dei cambi. Conte è stato l'artefice principale di questa annata ed era molto triste nel post-gara, ma sono convinto che oggi non rifarebbe la sostituzione Raspadori-Billing: il Napoli fino a quel momento era padrone della contesa e non c'era il sentimento di paura che si è avvertito altre volte, poi è stato tolto un elemento che era stato protagonista per inserire un centrocampista che ha fatto fatica a inserirsi a partita in corso, come accadde in occasione della sfida con il Milan. Con quel cambio non si è dato nulla, se non un messaggio di paura. Adesso sento dire che dobbiamo temere il Parma anche a causa del successo del Venezia, ma la paura devono averla gli altri.

Trattativa De Bruyne? Bisogna pensarci 150 volte, è un nome che mi riporta ai tempi di Sivori e Altafini. Mi chiedo se la sostenibilità economica possa prescindere dall'arrivo di un parametro zero di questa età: il calciatore merita tutto il rispetto possibile, ma non sarebbe un colpo alla Maradona degli anni '80. Il suo arrivo farebbe lievitare il monte stipendi e, per quanto concerne il campo, avrei dei dubbi sulla sua integrità fisica e sul contributo che potrebbe dare. Il mio è un discorso da manager, capisco che però i tifosi possano vederla diversamente. Jonathan David? Da prendere subito, questo sarebbe un colpo tipico del Napoli di ADL. Sudakov? Fuoriclasse, ha 22 anni. Se prendi lui e David si iniziano ad avere ambizioni da Champions.

Parma ammazzagrandi? Se ha già fatto male alle altre big, non riuscirà a farlo col Napoli. Bisogna avere la stessa mentalità che avevano ieri i tifosi nei confronti dei giocatori Conosciamo il gioco del Parma, che con Chivu è diventato più pragmatico rispetto a quando c'era Pecchia. Credo però che il suo lavoro con le grandi la squadra ducale l'abbia già fatto".