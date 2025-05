Tardelli: "Lo Scudetto lo può perdere solo il Napoli! Futuro Conte? Ha fatto capire che sarà addio"

Ultime notizie SSC Napoli, Marco Tardelli ha rilasciato un'intervista a Il Mattino nell'edizione oggi in edicola, ecco alcuni passaggi chiave:

Come si spiega il pari con il Genoa?

«Capitano partite del genere: c'era il risultato dell'Inter che evidentemente pesava. Continuo a credere, comunque, che questo campionato lo può perdere soltanto il Napoli. Certo, gli azzurri hanno sciupato una grandissima occasione per chiudere quasi definitivamente i conti in ottica scudetto, anche perché non è che incontravano una squadra imbattibile o all'altezza della capolista. L'Inter sta facendo il suo e basta. Ha avuto una nuova chance e domenica forse si deciderà tutto.

Come ha visto gli azzurri?

«Il Napoli ha sempre fatto risultati, non dico negativi, ma di livello inferiore rispetto ai suoi standard al Maradona contro squadre meno forti. Nonostante il pareggio devo dire che ho visto bene la squadra: certo è calata un pochino. Poi ci sta che cominci anche un po' la paura».

E adesso che succede?

«Devono vincere. Se il Napoli fa sei punti non c'è storia. Non c'è partita. Altrimenti vedremo cosa accade. Certo, sarebbe un bel colpo per l'Inter: nella loro testa c'era già un Napoli vittorioso ed ora invece la pensano diversamente».

Ha sempre dato il Napoli favorito complice anche il calendario. È sempre dello stesso avviso?

«Le cose non cambiano. La mia idea era quella ed il Napoli è arrivato fino in fondo. Certo: non aveva e non ha la qualità della rosa dell'Inter. Neppure numericamente. Ma è una squadra con un allenatore che ha un grande carattere, oltre ad essere molto esperto in Italia».

Napoli a Parma e Inter contro la Lazio. Chi rischia di più?

«Oggi sembrerebbe che possa rischiare di più l'Inter. Però anche il Parma è una squadra che gioca discretamente e che ha bisogno di punti. A questo punto può accadere di tutto, ma io continuo a dire che il Napoli può farcela».

Crede che Conte andrà via o può aprire un ciclo a Napoli?

«Se vince il campionato potrebbe anche andarsene. Se non lo vince se ne andrebbe comunque bene. Ma le avvisaglie di un addio le ha date».