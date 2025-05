Trasferta Parma-Napoli, Il Mattino: piano di sicurezza nazionale, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla della possibilità che oggi arrivi il semaforo verde per la trasferta di Parma-Napoli per i tifosi partenopei residenti a Napoli e in Campania, ma sottolinea:

"D'altronde, fino ad adesso sono state ben nove le tasferte vietate ai tifosi napoletani residenti in Campania. Un piccolo record. Ovviamente oggi dovrà essere predisposto un piano di sicurezza nazionale, perché domenica tutte le gare si giocheranno nello stesso giorno, dunque per evitare le aree autostradali e ferroviarie, le strade, le piazze possano diventare potenziale terreno di scontri tra tifoserie differenti, ci saranno controlli ovunque. A livello di sicurezza nello stadio di Parma ci saranno circa 600 steward e addetti alla sicurezza. Il provvedimento dell'Osservatorio è atteso per oggi".