Infortunio Simeone, nulla di grave: la prima ricostruzione dopo lo stop a Dimaro | ESCLUSIVA

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Solo un forte spavento, nella mattinata di ieri al campo di Carciato, per Giovanni Simeone. Nel corso della seduta mattutina della giornata di ieri, infatti, dopo soli 2' dal suo ingresso in campo, il Cholito si è infortunato durante la sessione di attivazione tecnica. L'attaccante argentino è stato accompagnato fuori dal campo da due membri dello staff medico della SSC Napoli, per il forte dolore che ha subito sentito.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 dai nostri inviati a Dimaro, è stato subito scongiurato qualcosa di grave per quanto riguarda l'infortunio di Giovanni Simeone: la punta ha accusato una lombalgia acuta, dopo un movimento innaturale. Il "classico colpo della strega", per intenderci. Nulla di grave - fortunatamente - per il Cholito.