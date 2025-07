Restyling stadio Maradona, spuntano i 130 requisiti della UEFA: entro metà settembre il piano di fattibilità

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano importanti novità da Il Mattino - nell'edizione oggi in edicola - per quel che riguarda il restyling dello stadio Maradona, perché stamattina in Comune ci sarà l'incontro con i delegati di UEFA e FIGC. E poiché ieri sono stati a Bari, spunta già cosa chiedono:

"Michele Uva, direttore esecutivo Uefa e delegato del comitato organizzatore italiano per Euro 2032, e Giovanni Spitalieri, responsabile area progetti innovativi della Figc, hanno incontrato il primo cittadino Vito Leccese. E il sindaco di Bari fa capire molto chiaramente le richieste: «È emersa innanzitutto la necessità di valutare attentamente i 130 requisiti richiesti dalla Uefa. La Uefa non fa affidamento su impianti contemporanei o, ancor meno, realizzati negli ultimi 20 o 30 anni, ma su strutture molto innovative, totalmente sostenibili, con un elevato grado di accessibilità, ampi spazi dedicati all'ospitality e una serie di altre prescrizioni stringenti». E ancora, il primo cittadino di Bari spiega i tempi dell'operazione: «Entro metà settembre dovremo dare una risposta alla Uefa: ovvero dire se possiamo o meno elaborare un piano di fattibilità, con dotazione finanziaria, che rispetti i 130 requisiti richiesti». Tempistiche e condizioni dovrebbero essere le stesse. Di certo Napoli parte molto più avanti di Bari. Ma l'incontro di ieri può rappresentare un modello per ciò che accadrà oggi a San Giacomo".