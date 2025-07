Da Bologna - 'No' ai 40 milioni del Napoli per Ndoye ma i due club si avvicinano ad un'intesa: le ultime

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione bolognese oggi in edicola di Repubblica racconta le ultime sul futuro di Dan Ndoye, col Napoli che rilancia a 40 milioni e i rossoblù che avrebbero rifiutato:

"Far indossare a Dan Ndoye le nuove casacche rossoblù diventa la missione principale del mercato di un Bologna che ha deciso di provare a resistere a oltranza per trattenere l’esterno svizzero. Missione non impossibile, ma certo non facile. Dopo essersi messo alla finestra per qualche giorno, il Napoli è tornato all’assalto. Prima con formule creative tra prestiti onerosi, obblighi di riscatto e bonus: risposta chiara, no a quelle cifre, no a quelle modalità. Allora il Napoli va al rilancio a 40 milioni. Non bastano ancora, non sono i 50 su cui cerca di tenere il punto il Bologna ma s’avvicinano a una quota a cui l’affare si potrebbe fare. Sullo sfondo il Nottingham Forest da cui a ore ci si attende una seconda proposta dopo il rifiuto alla prima da 35 milioni. Il Bologna dal canto suo lavora a prolungamento e adeguamento contrattuale a 2 milioni, che è il tetto salariale deciso per ragioni di bilancio e equilibri di spogliatoio, ma la proposta al giocatore di Napoli e Nottingham è quasi doppia. Senza scordare big inglesi che iniziano a guardare a lui, United e Chelsea. C’è di positivo che Ndoye non ha fatto per ora pressioni per andarsene".